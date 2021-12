O recado de Fux a Bolsonaro na ONU: ‘Judiciário é ultraindependente’

No Dia Internacional de Direitos Humanos, o presidente do STF, Luiz Fux, participou de audiência com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na sede da ONU em Nova Iorque.

“O Brasil, por momentos turbulentos que possa passar, as instituições são hígidas, a democracia há de prevalecer como assim também o Estado de direito e a tutela da pessoa humana. O Judiciário é absolutamente um poder ultraindependente, nos recusamos a nos subjugarmos a qualquer tipo de governo. Há harmonia entre os poderes, mas há também independência, que é o nosso papel, nosso dever e a nossa obrigação”, disse Fux.

Outros temas abordados foram a resposta do Brasil ao contexto da pandemia e a forma de atuação do Supremo Tribunal Federal, que segundo o presidente, trabalha de forma coesa para defender valores fundamentais. Fux falou ainda sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça no fomento a políticas judiciárias que uniformizam e melhoram a resposta do Judiciário aos desafios atuais.

Guterres manifestou interesse em seguir acompanhando os avanços do Brasil, especialmente no campo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em discutir oportunidades para evoluções futuras. O encontro ocorreu após evento que discutiu desafios na América Latina no campo do acesso a justica e garantia de direitos humanos.