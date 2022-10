O recado-ameaça de Bolsonaro: ‘Não é o povo que deve temer’

Atualizado em 3 out 2022, 14h33 - Publicado em 3 out 2022, 14h23

Depois de eleger diversos aliados para o Congresso e para governos estaduais neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi há pouco às redes sociais dar um recado com ares de ameaça ao Judiciário.

“Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos idigna [sic]”, declarou.

O candidato à reeleição, que vai disputar o segundo turno contra Lula, afirmou ainda que “a mudança mais profunda do país já começou!”. E concluiu:

“Não é o povo que deve temer.”

Durante a madrugada, Bolsonaro destacou nas redes que, “contra tudo e contra todos”, teve votação mais expressiva no 1° turno do que em 2018, com quase 2 milhões de votos a mais. “Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento”, apontou, ressaltando a eleição de governadores alinhados em oito estados no primeiro turno.

“Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre”, comentou.