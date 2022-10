‘É a maior vitória dos patriotas na história do Brasil’, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

3 out 2022, 02h29

Jair Bolsonaro usou as redes há pouco para bater bumbo sobre o resultado eleitoral de seus aliados nas disputas por cadeiras no Legislativo e nos governos estaduais.

“Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre”, disse o presidente.

Ainda que não tenha adotado a postura de reconhecer o sucesso da eleição, o presidente, ao festejar os aliados, legitimou indiretamente o pleito e as urnas eletrônicas. Como gritar fraude depois disso? Alguém acreditará em fraude depois disso?