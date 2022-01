O que une petistas e bolsonaristas contra Sergio Moro

O ex-juiz Sergio Moro conseguiu a proeza de unir petistas e bolsonaristas em uma mesma causa. Nada sobre melhorar a vida dos brasileiros, claro. Na disputa ao Planalto, petistas e bolsonaristas precisam desconstruir a imagem de honestidade de Moro para colocá-lo no mesmo balaio de propinas e rachadinhas de Lula e Jair Bolsonaro.

É com esse objetivo que tanto aliados de Bolsonaro quanto apoiadores de Lula irão acompanhar amanhã a tal live anunciada por Moro para explicar seus negócios com a consultoria Alvarez & Marsal. O ex-juiz da Lava-Jato espera matar o assunto que ganhou força com a entrada do TCU no caso, mas o que deve ocorrer é exatamente o oposto.

Como o Radar mostrou mais cedo, aliados de Moro dizem que o dinheiro recebido por ele não chega a 5 milhões de reais. Para Bolsonaristas, se chegar perto disso, já será muita coisa para quem trabalhou pouco menos de um ano por lá. Os petistas, também como mostrou o Radar mais cedo, pretendem seguir na trilha do TCU. Vão alimentar a suspeita de um possível acordo oculto de Moro com empreiteiros que ele ajudou a condenar na Lava-Jato.

A guerra, como se vê, está só no começo.