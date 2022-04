O que Rodrigo Pacheco fará com a CPI do MEC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É bom Jair Bolsonaro se preparar. Se a oposição no Senado reunir as 27 assinaturas, Rodrigo Pacheco já avisou que a CPI do MEC será aberta.

Nesta semana, os senadores da oposição, capitaneados por Randolfe Rodrigues, chegaram a 25 assinaturas. O pesadelo do governo, com aliados e pastores evangélicos investigados, está próximo de se tornar realidade.