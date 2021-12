O que pensa Bolsonaro sobre os planos eleitorais de Marcelo Queiroga

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Saúde, Marcelo Queiroga passou as últimas semanas dando demonstrações públicas a Jair Bolsonaro de sua fidelidade no cargo.

Além de travar a vacinação de crianças já liberada pela Anvisa, o auxiliar se apropriou de uma frase do presidente. “Melhor perder a vida do que a liberdade”, disse durante uma coletiva no Planalto.

Nada disso, porém, serviu para convencer Bolsonaro a embarcar nos sonhos eleitorais do ministro da Saúde. Recentemente, Queiroga sondou Bolsonaro sobre as expectativas do chefe em relação ao seu futuro eleitoral pós-Saúde: “Isso é assunto seu”, disse o presidente.