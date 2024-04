O que os pré-candidatos à prefeitura de SP vão fazer no 1º de maio

Ao lado de Lula, o deputado federal Guilherme Boulos vai participar, nesta quarta-feira, 1º, de evento organizado por centrais sindicais no estacionamento do estádio do Corinthians. Os sindicatos esperam receber cerca de 50.000 pessoas na celebração do Dia do Trabalhador. O ato político inicia às 10h e segue com apresentações artísticas e culturais.

Os sindicatos chegaram a convidar Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes a participar do ato, mas o governador e o prefeito de São Paulo têm outros planos. Eles devem ir juntos a uma missa campal em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste da capital paulista.

Já Tabata Amaral aproveitará o feriado para lançar os grupos de trabalho que vão participar da elaboração do plano de governo da deputada para disputar as eleições de outubro. Também na Zona Leste paulistana, o encontro será no Teatro Corinthians, na Rua São Jorge.

O deputado do União Brasil Kim Kataguiri não vai a nenhuma comemoração do Dia do Trabalhador. Ele participará do Pessach, a páscoa judaica, na Unibes Cultural.

Pré-candidata do Partido Novo, Marina Helena terá reuniões com equipes técnicas e um encontro com o ex-secretário especial do Ministério da Economia Carlos da Costa.