O que Kassab quer em troca do apoio à reeleição de Ricardo Nunes em SP

Em troca do apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo no ano que vem, Gilberto Kassab quer que o MDB ajude o PSD a manter a vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas em 2026, diz um aliado.

O atual vice-governador é Felício Ramuth, do partido de Kassab — que é secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo.