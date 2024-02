O que falta para o TSE decidir sobre fundo para indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A tendência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (27/2), é ser a favor de criar uma cota específica dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas indígenas, nos moldes do que já ocorre com a cota racial.

A dúvida que ainda paira entre os ministros é se valeria para 2024 ou somente em 2026.

A discussão ocorre em consulta apresentada pela deputada Célia Xakriabá. O relator, ministro Nunes Marques, vai apresentar o voto na sessão de hoje.