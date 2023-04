O que diz Haddad sobre ida de Lula ao Senado para debater com Campos Neto

Apesar de Lula ter dito a Rodrigo Pacheco que iria ao Senado debater com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na sessão sobre “juros, inflação e crescimento”, como mostrou o Radar na semana passada, Fernando Haddad descarta a participação do chefe.

O ministro da Fazenda está na lista de convidados para o debate, marcado por Pacheco para a manhã do dia 27 de abril, assim como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, entre outras autoridades e economistas.

Ao apresentar o requerimento para a realização da sessão, Pacheco escreveu que, “ao mesmo tempo em que não é viável o aumento descontrolado de preços, também não é desejado o sufocamento da economia no curto prazo”.

Na conversa que teve na semana passada com o chefe do Senado, ministros do governo e líderes, Lula pediu empenho na luta pela redução dos juros. Os olhos do petista brilharam quando soube da sessão com Campos Neto no plenário da Casa.

“Eu vou. Acho importante estar no Senado nesse dia”, comentou o presidente na ocasião.