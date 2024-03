O que Bolsonaro disse a aliados sobre estadia na embaixada da Hungria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em conversa reservada com aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro se disse tranquilo após o flagra da sua estadia na embaixada da Hungria em Brasília, revelada pelo jornal americano The New York Times.

“Se fosse para pedir asilo, não teria saído”, comentou Bolsonaro nesta terça-feira, 26, durante almoço com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na casa do ex-chefe da Secom e advogado Fabio Wajngarten.

A reportagem mostrou vídeos nos quais o ex-presidente entra na embaixada húngara, onde teria ficado por duas noites, logo após ter ter tido o seu passaporte apreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de fevereiro.

Na tarde desta quarta, Wajngarten informou no X (ex-Twitter) que a defesa vai protocolar ainda hoje esclarecimentos sobre a ida de Bolsonaro ao local, em cumprimento ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“A defesa reitera o desejo de despachar pessoalmente com o Ministro a fim de elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o tema”, afirmou.