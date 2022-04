O que Aécio foi conversar com FHC e Temer nesta segunda

O deputado Aécio Neves reuniu-se nesta segunda, em São Paulo, em momentos diferentes, com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.

Com o Fernando Henrique Cardoso, discutiu o cenário político e o quadro eleitoral no Brasil. Ambos concordam que a unidade da terceira via é essencial para o surgimento de uma candidatura competitiva nas próximas eleições presidenciais.

Já em um almoço com ex-presidente Temer, o deputado também discutiu o cenário eleitoral e as possibilidades de construção de uma terceira via “realmente competitiva”, nas palavras do tucano.

Aécio, como se sabe, articula contra a candidatura de João Doria, o tucano eleito nas prévias do partido para disputar o Planalto.

O deputado avalia que o ex-governador Eduardo Leite tem hoje as melhores condições de liderar o centro democrático, por sua baixa rejeição e pela exitosa experiência administrativa em seu estado.