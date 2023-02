O problema de Lula com Roberto Requião no Paraná

Roberto Requião virou um problema para Lula. O presidente quer ir ao Paraná para a posse do novo chefe de

Itaipu, o deputado federal Enio Verri (PT-PR), mas teme o atrito com o aliado.

O ex-governador — que se filiou ao PT no ano passado para concorrer ao governo do estado, mas foi derrotado no primeiro turno por Ratinho Jr. (PSD) — disse nos primeiros dias do ano ter negado uma “boquinha de luxo no Conselho de Itaipu”, que lhe foi oferecida.

“Se caráter custa caro, pago o preço!”, declarou Requião no começo de janeiro.