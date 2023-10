O primeiro evento de Lula após a cirurgia no quadril

Atualizado em 19 out 2023, 14h43 - Publicado em 19 out 2023, 14h40

O presidente Lula participará nesta sexta-feira de seu primeiro evento público depois de ser submetido a uma cirurgia no quadril, no dia 29 de setembro, há três semanas.

Ele fará uma participação ao vivo, por videoconferência, na cerimônia de celebração dos 20 anos de criação do Bolsa Família, que será realizada no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O programa foi criado em 2003, primeiro ano do primeiro governo Lula.

Esta será a primeira aparição audiovisual de Lula após a operação. Desde o último dia 9, ele passou a despachar do Palácio da Alvorada, por videoconferência e recebendo auxiliares na residência oficial do presidente, principalmente para tratar da guerra entre Israel e o Hamas. O Planalto divulgou algumas fotos em que ele aparece sentado.

Antes da cirurgia, o petista causou polêmica e foi acusado de capacitismo ao dizer que não seria visto de andador ou de muleta, mas que iriam vê-lo “sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado”.