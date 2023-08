O prazo de Lula para definir o novo chefe da PGR

Lula deve definir até o fim do mês o novo chefe da PGR. O presidente quer dar tempo ao Senado para aprovar a mudança antes do fim do mandato de Augusto Aras, no fim de setembro.

Lula teve uma conversa com Aras na quinta. A chance de o atual titular da PGR ficar no cargo ainda existe, na avaliação de petistas que apoiam seu nome, mas o presidente tem conversado com outros nomes.

Como o Radar mostrou, há dois favoritos, segundo avaliação de ministros do STF.