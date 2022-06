O plano do PT para a campanha de Eduardo Suplicy em SP

Eduardo Suplicy (PT) deverá decidir, em breve, se disputará algum cargo nas eleições deste ano.

Cotado pelo PT para concorrer a uma vaga como deputado estadual, o atual vereador por São Paulo é grande puxador de votos — foi o mais votado nos dois últimos pleitos — e sua candidatura é vista como estratégia para ampliar a bancada petista na Assembleia Legislativa.

Em reunião online do mandato do deputado Emídio de Souza (PT) com Fernando Haddad (PT), na última semana, Suplicy declarou que pretende se encontrar com Lula e com o ex-prefeito de São Paulo para discutir quais seriam os próximos passos na empreitada.

“Quero transmitir a minha disposição de estar visitando as mais diversas cidades do estado, fazer palestras nas faculdades e instituições de ensino, nas câmaras municipais, sobre os instrumentos de política econômica pra construir um Brasil justo, como a renda básica de cidadania até chegar à universalidade”, disse o ex-senador.

Aliados ponderam que a idade avançada de Suplicy é um fator a ser considerado, mas minimizam o impacto que isso poderá ter na candidatura, uma vez que a campanha à Alesp demandaria apenas viagens relativamente curtas, dentro do estado.