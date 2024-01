O plano do GSI para reforçar a segurança do Planalto

Os tempos são mais tranquilos, mas nem por isso o chefe do GSI, general Marcos Amaro, descansa no Planalto. Responsável pela proteção de Lula, ele vai iniciar uma série de mudanças na segurança presidencial.

Além de blindar as janelas do andar térreo do palácio, Amaro vai mudar o sistema de acesso de visitantes ao coração do governo, instalando equipamentos de raio-x na parte área externa do Planalto. A medida evitará que pessoas entrem armadas no palácio e façam ameaças. Isso já aconteceu no governo Dilma.

Em 2011, um homem tentou entrar no palácio e sacou uma arma, em 2011, ameaçando se matar caso não fosse recebido pela presidente. Na ocasião, o próprio Amaro negociou pessoalmente com o sujeito, que foi preso.

O valor das fortificações planejadas pelo Gabinete de Segurança Presidencial é orçado em 8 milhões de reais. Depois de um tempo de análise dos órgãos do governo, elas devem finalmente começar, ainda este ano.

Sobre a segurança do presidente, as viagens de Lula ainda demandam trabalho extra do GSI e da PF. Aloprados seguem fazendo ameaças ao petista nas redes. São devidamente identificados e responsabilizados.

Após quatro anos de fortes emoções sob Jair Bolsonaro, a segurança presidencial voltou a ter momentos de tranquilidade com Lula. Com a experiência de dois mandatos, o petista já conhece de cor todos os protocolos e raramente contesta alguma orientação. Os agentes do GSI agradecem.