O plano de Silas Malafaia para desidratar Lula na campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pastor Silas Malafaia, importante aliado de Jair Bolsonaro no meio evangélico, está pessoalmente comprometido a desidratar Lula durante a corrida eleitoral.

Ele mandou a equipe que produz seus vídeos para as redes sociais resgatar falas de Lula em que menciona evangélicos. A ideia, segundo o religioso, é mostrar uma versão de “Lula sem marqueteiro”.

O primeiro vídeo foi divulgado neste domingo, com ataques a Lula por uma fala recente do petista sobre padres católicos e pastores evangélicos. Nesta terça ou quarta, ele soltará mais um vídeo em que acusará Lula de desdém com os cristãos.