O peso do Nordeste nas votações de Lula e Bolsonaro

Com 100% das urnas apuradas no Nordeste, ficou evidente o peso da região na definição do segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, com o petista na liderança.

Cerca de 38% dos mais de 57,2 milhões de votos do petista vieram da região, onde ele venceu nos nove estados — de 56,5% dos votos válidos em Alagoas a 74,2%, no Piauí.

Para Bolsonaro, os votos dos nordestinos representaram 17,2% do total de pouco mais de 51 milhões de votos. Na região, o presidente teve o melhor desempenho em Alagoas (36,05%), onde seu aliado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi o deputado federal mais votado.

Na comparação entre os dois, Lula teve 2,5 vezes mais votos na região que o rival: 21.753.139 contra 8.787.394.

Já em relação ao resultado do primeiro turno de 2018, quando o candidato do PT era Fernando Haddad, Bolsonaro teve aproximadamente 1,3 milhões de votos a mais no Nordeste.