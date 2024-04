O peso do funk no mercado fonográfico do Brasil

Dados do relatório da associação de produtores fonográficos Pró-Música Brasil sobre o mercado brasileiro de música em 2023 apontaram que as receitas de streaming foram responsáveis por 99,2% do total das vendas físicas e digitais do setor no ano passado. Líder em execuções online no país, o funk é o gênero com maior engajamento e já emplacou o número 1 do ranking do Spotify no Brasil por três meses neste ano.

Um só canal, da produtora paulistana GR6Explode, tem hoje 40 milhões de inscritos e atrai 10 milhões de visualizações todos os dias no YouTube — números que só perdem para a Galinha Pintadinha. Instalada na periferia da capital paulista, a produtora negociou mais de 220 milhões de reais nos últimos cinco anos, provenientes de parcerias multinacionais, notadamente com as três maiores do mercado fonográfico: Universal Music, Sony Music e Warner Music.