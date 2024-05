O pedido de um prefeito gaúcho que deixou ministros de Lula incrédulos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa reunião virtual com prefeitos do Rio Grande do Sul nesta semana, ministros de Lula ficaram incrédulos quando um gestor ofereceu o Pix pessoal para receber recursos federais.

“Presto conta de tudo direitinho”, garantiu o esperto.

Diante da situação, Jader Filho, ministro das Cidades, deu um alerta: “Sejam rigorosos. Depois do desastre, virão os órgãos de controle”.