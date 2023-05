O país que mais marcou os quarenta anos de carreira de Galvão Bueno

Voz marcante dos principais acontecimentos do esporte brasileiro nas últimas quatro décadas, Galvão Bueno viveu alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira num país do outro lado do mundo.

No documentário Galvão: Olha o Que Ele Fez, original Globoplay, ele relembra as conquistas brasileiras que narrou no Japão em 41 anos de TV Globo. A Terra do Sol Nascente foi um dos lugares revisitados — os estádios de Tóquio e Yokohama, e o Autódromo de Suzuka — durante a produção que estreia no dia 18.

A primeira dessas conquistas foi em 1981, com o Flamengo, logo em seu primeiro ano de TV Globo, quando narrou o título do Mundial de Clubes. Pelo mesmo torneio, ainda testemunhou as conquistas do Grêmio (1983), São Paulo (1993 e 2005), Internacional (2006) e Corinthians (2012). Com a seleção brasileira de futebol masculino, o penta de 2002. E na Fórmula 1, o terceiro campeonato de Nelson Piquet, em 1987, e os três de Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991), que curiosamente foram sacramentados no país asiático.

“O Japão me faz viajar no tempo mesmo. Tem toda uma vida, uma história”, ressalta o narrador durante o documentário. “A primeira vez que eu vim ao Japão não passava na minha cabeça a importância que este país teria na minha carreira como narrador esportivo. Estava tudo começando naquele 13 de dezembro de 1981. Flamengo e Liverpool, a minha primeira transmissão de um título mundial de futebol.”

Além do Japão, a equipe do documentário viajou com Galvão Bueno para Los Angeles, nos Estados Unidos, palco do tetra, em 1994; a Doha, no Catar, onde acompanhou os bastidores da transmissão da última Copa do Mundo dele como narrador para a TV Globo, no ano passado; e os refúgios no Brasil: a casa em Londrina, no Paraná, e a fazenda em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul.

