O objetivo e a preparação de Simone Tebet para a entrevista ao ‘JN’

A senadora Simone Tebet será a última dos quatro presidenciáveis entrevistada pelo Jornal Nacional, a partir das 20h55 desta sexta-feira. Ainda desconhecida da maioria do eleitorado, segundo as pesquisas, a candidata do MDB tem como principal objetivo da sua sabatina de 40 minutos na TV Globo aumentar o conhecimento e a curiosidade sobre ela e mostrar aos que querem fugir da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro que existe uma alternativa “preparada” e “com experiência”.

Nos últimos dias, ela basicamente repassou pontos do seu programa de governo, segundo auxiliares. Simone irá ao Projac para a entrevista com William Bonner e Renata Vasconcellos acompanhada do marqueteiro da sua campanha, Felipe Soutello, e de assessores.

Uma das propostas que a candidata pretende apresentar ao grande público é a promessa de construir 1 milhão de casas populares para as famílias de baixa renda. Ela deverá lembrar que, só no governo Bolsonaro, o Orçamento da União caiu quatro vezes para a construção da faixa de 1 até 1,5 salário mínimo.

Outra prioridade para a sabatina deverá ser falar sobre o programa Mãe Brasileira, que prevê garantir os seis exames pré-natais para todas as gestantes do país e ainda a escolha do local onde o parto vai acontecer, para evitar que as mulheres penem tentando encontrar onde dar à luz.

