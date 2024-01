O novo patrocínio da Liga Mundial de Surf por uma marca brasileira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A World Surf League acaba de anunciar o patrocínio da Mãe Terra, marca brasileira de alimentos naturais e orgânicos, ligada ao Grupo Unilever.

“Ter uma das principais marcas do grupo Unilever apoiando o surfe é motivo de enorme alegria e também uma grande responsabilidade”, diz Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Martinho destaca a sinergia da liga mundial de surf com os pilares sustentáveis da Mãe Terra. Em 2023, por exemplo, a Liga ajudou na conservação do manguezal da Lagoa de Saquarema, durante a etapa brasileira do Championship Tour.

Rodrigo Visentini, líder de nutrição da Unilever Brasil, comemora a parceria e lembra da promoção de alimentos saudáveis, por meio do esporte.

“Juntos, conseguiremos unir forças para promover não apenas o surfe, mas também a importância de uma alimentação saudável e consciente”, afirma.

