O novo gesto de Lula para a Palestina

Cinco dias depois de se reunir com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, na sexta-feira passada, o presidente Lula vai recebe na manhã desta quarta o embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Alzeben.

O encontro acontece no Palácio do Planalto e está marcado para as 10h, segundo a agenda oficial do presidente. A reunião é novo gesto de deferência de Lula à Palestina, alvo de uma guerra com Israel há pouco mais de três meses.

No dia do Natal, ele participou de um almoço de boas-vindas em Brasília aos repatriados da Faixa de Gaza que foram resgatados e chegaram ao Brasil no dia 23 de dezembro, ao lado da primeira-dama Janja e do ministro Paulo Pimenta, da Secom.