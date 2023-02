O novo – e radical– esquema de segurança do Senado

A Secretaria de Polícia do Senado divulgou nesta quarta-feira mudanças no sistema de segurança para acesso de pessoas às dependências do Parlamento após os ataques golpistas ocorridos no último dia 8 em Brasília.

Em comunicado divulgado no dia em que deputados e senadores eleitos em outubro passado tomarão posses de suas cadeiras, a polícia legislativa informou que somente parlamentares poderão acessar o prédio por meio das portarias do Senado sem passar pelo equipamento de raio-x para revista.

Até então, servidores e jornalistas credenciados também podiam adentrar o prédio sem passar pelo pórtico. A medida foi adotada para ampliar a segurança do prédio, depois que golpistas invadiram as sedes dos três poderes no DF.