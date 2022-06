O namoro de bolsonaristas e petistas com Kassab

Lula deu a Fernando Haddad a missão de marcar de perto Gilberto Kassab. O petismo ainda sonha com o apoio do PSD nas eleições e Haddad tem usado as conversas para ter um vice do partido de Kassab em São Paulo para cumprir essa missão.

O que o petismo não sabe é que o tempo que Kassab gasta conversando com aliados de Lula ele também investe nas articulações com aliados de Jair Bolsonaro. Na semana passada, esteve com líderes do PL de Valdemar Costa Neto, por exemplo.

O PSD, como se sabe, irá de Lula onde o cenário pender para o petista e seguirá com Bolsonaro onde o presidente for melhor puxador de votos.