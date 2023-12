O movimentado recesso do STF em Brasília

Em recesso desde o último dia 20, o STF terá pelo menos cinco ministros atuando na Corte, repetindo um fenômeno visto em outros períodos de descanso no tribunal, em que magistrados preferiram trabalhar a deixar todas as demandas nas mãos do presidente e do vice do Supremo.

Pelo esquema definido no Supremo, os servidores da Corte estarão em recesso até 6 de janeiro. Já os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e André Mendonça seguirão despachando em casos relatados por eles e em demandas que venham a surgir até a retomada dos trabalhos, em fevereiro.

Vice-presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin vai chefiar o plantão do tribunal entre os dias 1º e 15 de janeiro. Já Luís Roberto Barroso comandará o plantão entre 16 e 31 de janeiro.