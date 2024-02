O mistério que ronda a galeria de presidentes no Palácio do Planalto

Destruída pelos golpistas nos ataques de 8 de janeiro, a galeria dos presidentes da República no térreo do Palácio do Planalto foi cercada por uma espécie de tapume há pouco mais de seis meses, no fim de julho do ano passado.

Os retratos, entre eles os de Lula e Jair Bolsonaro, já haviam sido recolocados na parede no início de setembro, mas o espaço segue fechado até hoje.

Diz a Secom que a galeria está pronta e será reaberta “em breve, em data ainda a ser definida”. Questionada pelo Radar sobre motivo da demora para a reinauguração, a Secretaria de Comunicação da Presidência ignorou a pergunta.

Segundo o Planalto, o custo para a reconstituição do espaço foi de modestos 9.500 reais.