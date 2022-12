‘O mercado reage mal a qualquer nome do PT’, diz economista da transição

O ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Dilma, Nelson Barbosa, comentou sobre possíveis indicações à presidência do BNDES. Segundo o economista, o novo presidente do banco público deve promover o desenvolvimento do país e “emprestar mais, para quem precisa mais”, como micro e pequenas empresas, com foco em inovação, tecnologia e diversificação produtiva.

Quando questionado sobre uma reação negativa do mercado financeiro em relação a eventual escolha do ex-ministro Aloizio Mercadante para o cargo, Barbosa foi enfático.

“O mercado reage mal a qualquer nome do PT”, acentuou o integrante da equipe econômica do Gabinete de Transição, na saída do CCBB. “Eu acho que Mercadante, assim como semana passada eu já disse sobre o Haddad, é um dos principais quadros políticos do PT e do Brasil, foi ministro de diversas pastas. Ele tem capacidade”, seguiu Barbosa.

Para o ex-ministro, as incertezas do setor financeiro vão ser diluídas assim que as políticas econômicas do novo governo Lula forem apresentadas com mais clareza.

“Essas flutuações de mercado acontecem, mas acho que à medida que o governo apresente seus projetos e suas propostas, esse ruído será eliminado”.

