O ‘manifesto à Nação’ de Ciro Gomes

Ciro Gomes apanhou bastante dos petistas nas redes, durante o fim de semana, pelas críticas que fez a Lula durante o debate de VEJA, SBT, Estadão, Eldorado, Nova Brasil, CNN e Terra. O petista nem se dignou a aparecer no debate e mentiu para justificar o desprezo pelo evento mais democrático da campanha eleitoral.

Gomes é o candidato que fala com mais propriedade do que representa Lula e seu projeto eleitoral. Foi a roubalheira dos governos petistas que abriu as avenidas do Planalto a Jair Bolsonaro. Lula se corrompeu, loteou a Petrobras de ladrões e lucrou muito com isso.

Os petistas, no entanto, conseguiram colar em Gomes a ideia de que o pedetista estaria ajudando Jair Bolsonaro ao criticar o petista. As hashtags “Cironaro” e “Bolsociro” foram marteladas nas redes.

Ciente do desgaste, o pedetista anunciou neste domingo que fará um “importante pronunciamento” nesta segunda, às 10h. Pelo vídeo que sua campanha divulgou ontem, o pedetista virá atirando para todos os lados.