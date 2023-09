O legado de Augusto Aras na PGR, segundo Gilmar Mendes

Na véspera do último dia do segundo mandato de Augusto Aras como procurador-geral da República, o ministro Gilmar Mendes, do STF, usou as redes sociais para exaltar a sua passagem pelo comando do MPF.

Segundo o decano do Supremo, a conclusão do mandato de Aras na PGR “deixa um legado de reinstitucionalização do Ministério Público Federal”.

“A judicialização e a criminalização da política não são instrumentos de transformação social, mas sim estratagemas de grupos que, nos últimos anos, arvoraram-se na deturpação da lei como estratégia de instrumentalização política”, complementou Mendes, um crítico frequente da Operação Lava-Jato.

Para concluir, o ministro afirmou que a democracia se faz com um Ministério Público “independente e imparcial”.

