O jantar que reuniu Rodrigo Garcia e seu possível vice em SP

Cotado para o posto de vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), Edson Aparecido (MDB) participou de um jantar na última terça-feira, 26, com o próprio governador, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e nomes importantes do clã tucano.

Organizado por Ricardo Tripoli (PSDB) – que pretende voltar a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados –, e sua filha, Giovanna Tripoli — que deverá tentar um assento na Alesp –, o encontro foi voltado à discussão da pauta animal, bandeiras importantes da família.

Ampara Animal, Projeto GAP — Proteção aos Grandes Primatas — e Fórum Nacional de Proteção Animal foram algumas das entidades presentes.

Apesar de ter tido como principal objetivo aproximar tanto Garcia quanto Nunes da causa animal, o jantar foi uma demonstração do apoio tucano a Aparecido — que tem a seu favor anos de experiência política no currículo e um histórico de boa gestão enquanto secretário da Saúde de São Paulo.

Também participaram do encontro o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o presidente estadual do partido, Marco Vinholi, e o suplente de José Serra no Senado, José Aníbal — fortemente cotado para disputar a vaga neste ano.