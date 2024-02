O jantar de Flávio Dino com aliados na véspera da posse no STF

Um dos últimos compromissos políticos de Flávio Dino antes da posse como ministro do STF foi um jantar na quarta-feira com amigos e aliados em uma casa no Setor de Mansões Dom Bosco, área nobre de Brasília, oferecido por Ana Paula Lobato (PSB), que assume seu mandato no Senado, e pelo deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), com quem ela é casada.

Além de vários parlamentares do Maranhão, compareceram ao encontro convidados como os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ.

Dino chegou tarde e não ficou muito tempo no jantar. Sem fazer discurso, agradeceu aos amigos presentes.

Nesta quinta-feira, às 16h, ele toma posse no Supremo Tribunal Federal, onde poderá ficar até abril de 2043, quando completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória de ministros da Corte.