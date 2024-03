O investimento milionário do Reino Unido na indústria verde do Brasil

O Reino Unido vai investir 1 milhão de libras estrelinas no Hub de Descarbonização da Indústria no Brasil. O objetivo é contribuir para que o Brasil cumpra as metas de redução das emissões de carbono até a COP30.

O acordo de cooperação entre os dois países foi assinado no fim do ano passado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pela ministra de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido, Claire Coutinho.

A apresentação do plano para a descarbonização da indústria ocorreu em reunião na tarde de terça-feira, com a presença do o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Rodrigo Rollemberg, e Matt Toombs, diretor de Segurança Energética e Descarbonização (DESNZ) do Reino Unido.

“Também estamos avançando bastante na pauta regulatória, com o mercado de carbono, a regulamentação das eólicas offshore, o projeto que regulamenta o hidrogênio, o programa de aceleração da transição e o Combustível do Futuro”, enumerou Rollemberg.

“Queremos contar com a expertise do Reino Unido. Analisando os erros e acertos já cometidos por eles, poderemos diminuir as falhas e acelerar a descarbonização nacional”, disse o secretário.