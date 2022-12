O início da reforma do Teatro Nacional de Brasília, fechado há nove anos

Fechado desde janeiro de 2014, o Teatro Nacional é um dos prédios mais icônicos do Eixo Monumental, em Brasília. Nesta terça-feira, o Governo do Distrito Federal iniciou a primeira etapa das obras da reforma do prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

A renovação começará pela Sala Martins Pena, com um investimento de 55 milhões de reais. Na sequência, será reformada a Sala Villa Lobos. As obras devem durar pelo menos 18 meses.

O teatro foi interditado após o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), quando o Corpo de Bombeiros do DF fez mais de 130 exigências para que o espaço pudesse ser reaberto. A obra será executada pela construtora goiana Porto Belo Engenharia, que venceu a licitação com a proposta, no valor de 49,7 milhões de reais, e já colocou tapumes ao redor do prédio.