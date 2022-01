O giro de Moro por redutos petistas no Nordeste

Em plena campanha pelo Palácio do Planalto, o ex-juiz federal e ex-ministro Sergio Moro tem uma série de viagens agendadas para as próximas duas semanas, que incluem visitas a cidades do Nordeste que deram até 85% dos votos em 2018 para o candidato do PT, Fernando Hadadad, no segundo turno.

Na semana que vem, no entanto, o presidenciável do Podemos passará três dias em um tour pelo interior de São Paulo. Entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, ele passará por São José do Rio Preto, Catanduva e Bebedouro, que nas últimas eleições votaram em peso em Jair Bolsonaro contra Haddad, com cerca de 80% de apoio. O ex-juiz da Lava Jato será acompanhado pela presidente do seu partido, Renata Abreu, que é deputada federal pelo Estado.

Dos dias 6 a 8, Moro vai ao Ceará, passando por Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Jaguaribe e Fortaleza. Em 2018, os municípios tiveram Ciro Gomes (no primeiro turno) ou Hadadd como mais votados. O petista teve 84,59% dos votos no Crato, contra 15,49% de Bolsonaro.

Para completar o giro no Nordeste, o ex-ministro da Justiça vai a Teresina, nos dias 9 e 10. Na capital do Piauí, Estado governado pelo petista Wellington Dias, Haddad teve mais votos que Bolsonaro nos dois turnos.