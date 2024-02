O giro de Lula pelo Rio de Janeiro

O presidente Lula viajou nesta terça para o Rio de Janeiro para participar de uma série de eventos no Estado. O primeiro, marcado para as 10h, acontece em Magé, na região metropolitana do Rio, para a entrega de conjuntos residenciais construídos com recursos federais do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

À tarde, ele segue para Belford Roxo, na Baixada Fluminense, município governado por seu aliado Waguinho (Republicanos), marido da deputada federal Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo.

Na cidade, o petista vai inaugurar a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, que leva o nome do neto do presidente que morreu em 2019, aos 7 anos de idade, quando ele estava preso. Na sequência, anunciará em frente à Prefeitura a construção da sede definitiva do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro na cidade, que contará com investimento de 15 milhões de reais do Ministério da Educação. A unidade funciona em espaço provisório desde 2016.

Ainda em Belford Roxo, Lula vai anunciar o investimento de cerca de 40 milhões de reais na construção de um hospital oncológico no município, voltado a procedimentos de alta e média complexidade e atenção primária (atendimento básico), com estrutura de UTI adulto e infantil, centros cirúrgicos e quimioterapia.

Na manhã desta quarta, o presidente participa da inaguração do Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado e do anúncio do Instituto Federal do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital.