O gesto de Tarcísio a Nunes em igreja da Assembleia de Deus

O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes participam juntos nesta quarta-feira da inauguração do novo templo-sede de São Paulo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, no bairro do Belenzinho.

Entusiastas de uma aliança entre os dois na campanha pela reeleição de Nunes no ano que vem caracterizam a aparição conjunta como um gesto de Tarcísio, atualmente o mandatário de maior destaque no campo bolsonarista, ao prefeito da capital.

O simbolismo do gesto adentra o campo prático quando se considera que o PL passa, hoje, por uma disputa interna sobre lançar candidato próprio na eleição paulistana – como quer Jair Bolsonaro, seja com Ricardo Salles ou Capitão Derrite – ou apoiar a reeleição de Nunes – como defende o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

A expectativa é de que cerca de 5 mil fiéis vejam, ao vivo, governador e prefeito juntos no templo, ao lado do presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite.