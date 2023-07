A ala petista que tentava derrubar Rui Costa da Casa Civil se conformou. Com a reedição do Programa de Aceleração do Crescimento, que finalmente deverá ser relançado no início de agosto, o baiano será ainda mais fortalecido no Planalto.

O programa de infraestrutura de Lula, aliás, vai mesmo se chamar “Novo PAC”. O governo não conseguiu encontrar uma nova marca.