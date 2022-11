O faturamento dos clubes brasileiros com torcedores nos estádios em 2022

Após um ano com estádios parcialmente cheios em razão da crise da Covid-19, a temporada brasileira de futebol neste ano registrou números expressivos de público e renda. Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira pela CBF, as três maiores competições de futebol do país– campeonato brasileiro séries A e B e a Copa do Brasil– tiveram renda acumulada pelos clubes de meio bilhão de reais e um público estimado em 13,5 milhões de torcedores.

Neste ano, a primeira divisão do brasileiro– que atualmente se chama Brasileirão Assaí– registrou a terceira melhor média de público de toda a história da competição, com 21.646 torcedores em média por partida. O volume foi menor apenas que a temporada de 1983, que registrou 22.953 torcedores em média por jogo, e a de 2019, antes da pandemia, que teve público médio de 22.601 pessoas.

O Flamengo foi o time que mais reuniu torcedores nas arquibancadas, tendo registrado 1,3 milhão de pessoas nos jogos que atuou como mandante nesta temporada. O Flamengo foi também o que mais arrecadou no período: 72 milhões de reais.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras ficou em terceiro lugar no ranking dos maiores arrecadadores, com 49, 3 milhões de reais em receitas neste ano, atrás do Corinthians, que faturou 60,7 milhões de reais.

“Os números do relatório mostram a força do futebol brasileiro após o fim das restrições provocadas pela pandemia. A presença assídua dos torcedores nos estádios e o sucesso financeiro das competições nos deixam mais confiantes para uma temporada ainda melhor em 2023”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.