O estrago das joias sauditas na imagem do casal Jair e Michelle

O caso das joias milionárias trazidas de forma oculta da Arábia Saudita na bagagem de um auxiliar do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, provocou um estrago na imagem de Jair Bolsonaro e de sua mulher.

Desde a revelação do Estadão, no fim de semana, cerca de 30.000 postagens citaram o assunto no Twitter, sendo 88% delas de forma negativa. Em relação a Bolsonaro, há 9% de postagens neutras e 3% positivas, enquanto que sobre Michelle, 4% são positivas e 8% neutras.

Os dados são de um levantamento realizado pelo software da empresa Vox Radar, especializada no monitoramento das redes sociais. Foram consideradas as publicações com menções textuais a termos relacionados ao caso das joias.

Considerando as postagens, compartilhamentos e comentários no Twitter, Facebook e Instagram, foram cerca de 400.000 conteúdos publicados entre sexta e 14h30 desta segunda. Somados os likes, foram mais de 1,5 milhão de interações envolvendo as joias mencionadas junto a Bolsonaro e Michelle.

O termo ‘joia’ foi o mais presente entre todas as publicações sobre o casal durante o período de análise. Houve destaque ainda para o termo ‘contrabando’, além do número 16, em referência ao valor em milhões de reais das joias.

A situação fez com que Michelle registrasse no último sábado a maior marca de menções ao seu nome no Twitter desde novembro de 2022. Enquanto Jair obteve o maior número de citações ao seu nome na rede desde fevereiro deste ano.