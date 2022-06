O espaço dos autores independentes na Bienal Internacional do Livro de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Além de reunir os ávidos leitores de todo o país, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai discutir os desafios e avanços do mercado. A primeira edição presencial da feira, desde o início da pandemia, traz o Papo de Mercado, um espaço exclusivo para profissionais conversarem sobre o setor que fomenta diariamente a cultura e educação do país.

Segundo Leonardo Neto, curador do espaço, serão várias mesas para discutir soluções para o desenvolvimento do mercado literário. Da diversidade às grandes novidades; das relações com outros setores econômicos à internacionalização da literatura brasileira, a proposta é mirar o futuro da indústria.

O espaço receberá uma programação dedicada aos autores independentes cujo roteiro ficou ao cargo de Lilian Cardoso, especialista em marketing literário e diretora da LC – Agência de Comunicação. Entre os dias 4 e 8 de julho, ela mediará cinco mesas com convidados que trarão uma visão macro do mercado para auxiliar cada vez mais os escritores que estão nesta jornada por contra própria.