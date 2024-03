O encontro de Arthur Lira com empresários em Curitiba

Em reunião com empresários em Curitiba, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta terça-feira que os projetos de lei complementar para regularizar a reforma tributária serão entregues ao Congresso até 15 de abril.

Na avaliação do presidente da Câmara, a regulamentação deve ser “dez vezes mais discutida” do que as bases do texto da tributária, aprovado no fim do ano passado. Ele também afirmou que vai tentar construir a reforma administrativa durante o seu mandato.

“A regulamentação da tributária coroa qualquer mandato. Nossa gestão foi repleta de avanços, sempre com muito diálogo. A [reforma] administrativa vamos a todo momento tentar construir”, afirmou o presidente da Câmara.

Número dois do Ministério da Fazenda, Dario Durigan esteve no evento e disse que a reforma que substitui os tributos federais e estaduais pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) vai melhorar “um dos piores sistemas tributários do mundo”.

Continua após a publicidade

Durigan defendeu a política econômica de Fernando Haddad com “regulações pontuais e inteligentes e olhando para o desenvolvimento em bases sustentáveis”.

“É preciso ter um novo desenvolvimento no Brasil, liderado pelo mercado, com pequenos e pontuais incentivos, que vão para o caminho certo”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Cerca de 40 empresários da Região Sul estavam presentes, como Artur Grynbaun, presidente do grupo Boticário; Hélio Rotemberg, CEO da Positivo Informática; Leonardo Petrelli Neto, presidente do Grupo Ric; Fernando Rizzo, CEO da Tupy e Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc. Além de parlamentares, como o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, representou o governador Ratinho Júnior.