O embate de um prefeito bolsonarista com um ministro de Lula no RS

Prefeito de Farroupilha, na Serra Gaúcha, Fabiano Feltrin, do PL de Jair Bolsonaro, despachou pedidos de socorro a diferentes autoridades e aliados no estado.

Feltrin diz que os gestores que estão na linha de frente da tragédia climática nas cidades gaúchas não conseguem agir sem que o dinheiro anunciado chegue aos cofres das prefeituras.

Ele diz que a verba federal, prometida nos últimos dias, ainda não chegou. “Não dá para fazer nada. Precisamos de dinheiro na veia”, diz Fabiano Feltrin. Escute o áudio:

Continua após a publicidade

Depois da mensagem, o ministro Paulo Pimenta telefonou ao prefeito, dizendo que falava a pedido do presidente Lula, para saber o que poderia ser feito para acelerar os processos pendentes, mas a conversa acabou ficando tensa. O prefeito gravou e divulgou nas redes.

Depois, Pimenta usou as redes para rebater: “Liguei para o prefeito de Farroupilha para agilizar ajuda à cidade, mas fui gravado e recebido com hostilidade por ele, que tentou criar uma mentira sobre a ajuda do governo federal. Nenhuma solicitação de recurso havia sido protocolada pela prefeitura! Estou ligando para os prefeitos dos municípios atingidos, independente do partido, para agilizar o apoio do governo federal. Em um momento que pede a união de todos, é lamentável que autoridades se comportem desta maneira”.