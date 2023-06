O documento que vai ajudar a defesa de Youssef no caso do grampo na cela

Em 2017, a Justiça fez uma acareação com policiais envolvidos na tramoia do grampo na cela de Alberto Youssef. O documento, agora descoberto, vai fundamentar a defesa do doleiro.

Delator mais importante da Lava-Jato, responsável por produzir provas e relatos que levaram empreiteiros e políticos à prisão, Youssef obteve recentemente as provas de que a Polícia Federal usou um grampo ilegal para monitorá-lo na carceragem de Curitiba, logo após sua prisão, em 2014, como mostrou o Radar no mês passado.

O grampo, como revelou VEJA há nove anos, foi encontrado pelo doleiro, quando ele ainda se recusava a colaborar com as investigações. Naqueles dias, a PF alegou que a escuta era antiga e estava desativada. Youssef agora obteve até os áudios do que foi ouvido ilegalmente pelos investigadores. Com isso, decidiu pedir à Justiça Federal de Curitiba a anulação de seu acordo de delação e de suas condenações.