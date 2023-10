O discurso de Reagan que Cid salvou logo após Bolsonaro perder a eleição

Atualizado em 11 out 2023, 09h00 - Publicado em 11 out 2023, 13h30

Por Nicholas Shores

Dados do celular de Mauro Cid em poder da CPMI do 8 de Janeiro mostram que, poucos dias depois da vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições de 2022, o então ajudante de ordens baixou um vídeo de um discurso em que Ronald Reagan anunciava uma “guerra” contra “o inimigo mais perigoso que já enfrentou a humanidade”.

“E foi dito que, se perdermos essa guerra e, assim fazendo, perdermos esse nosso caminho de liberdade, a história lembrará com o maior espanto que aqueles que mais tinham a perder foram os que menos fizeram para evitar que isso acontecesse”, diz o norte-americano no pronunciamento salvo por Cid em seu celular.

Reagan fez o discurso em 27 de outubro de 1964, dezesseis anos antes de ser eleito para a Casa Branca, em um evento de campanha do candidato presidencial do Partido Republicano naquele ano, Barry Goldwater – que acabou derrotado pelo democrata Lyndon Johnson.

“Se perdermos a liberdade aqui, não há nenhum lugar para onde escapar. Esta é a última resistência na Terra”, afirma Reagan no fim do vídeo. Cid baixou o conteúdo do perfil “Tradutor de Direita”, no X (ex-Twitter), que o havia publicado em 3 de novembro de 2022, às 19h45.

