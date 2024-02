O dia em que Temer alertou Bolsonaro sobre risco de prisão no STF

No dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira, Jair Bolsonaro teve uma agenda incomum em São Paulo. Sempre cercado por auxiliares e aliados, o ex-presidente foi sozinho ao encontro do também ex-presidente da República Michel Temer.

O compromisso, sem testemunhas, ocorreu a pedido de Temer, que considerava grave o conteúdo da conversa para que fosse compartilhado com terceiros. A preocupação do ex-presidente tinha razão de ser.

Antes do “olho no olho” com Bolsonaro, Temer foi procurado por ministros do STF. A Corte estava preocupada com o ato, ocorrido neste domingo, na Avenida Paulista. De um ministro, Temer ouviu um pedido: seria importante que ele usasse a boa relação com Bolsonaro para levar um alerta. Se Bolsonaro atacasse o Supremo ou seus ministros na manifestação, isso seria considerado um elemento concreto para sua prisão — movimento que poderia convulsionar o país.

“Se o discurso for provocativo, a Corte não terá outro caminho a não ser a prisão. Como ele confia no senhor, poderia procurá-lo para uma conversa?”, indagou um magistrado a Temer.

Defensor incansável da pacificação política no país, Temer entendeu a seriedade do momento vivido pela Nação e chamou Bolsonaro. Segundo interlocutores que tiveram conhecimento posterior da conversa, Temer foi direto:

“Bolsonaro, deixa eu te dizer: você tem o STF contra você, tem a imprensa contra você e tem metade da população contra você. Faça um ato pregando a pacificação, pregando passar uma borracha em tudo. Se você agredir o Supremo, você será preso no dia seguinte. Estou certo disso”, disse Temer a um preocupado Bolsonaro.

Neste domingo, Bolsonaro seguiu o conselho do antecessor no Planalto. “Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, buscar uma maneira de nós vivermos em paz, não continuarmos sobressaltados”, disse o ex-presidente no alto do palanque na Paulista.

O contato de Temer com Bolsonaro foi revelado nesta segunda por Daniela Lima da GloboNews. O Radar reconstituiu o encontro em conversas com interlocutores dos dois ex-presidentes e do próprio Supremo.