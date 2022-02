O desafio de Marcelo Freixo no Rio

Presidente do PSB no Rio, o deputado Alessandro Molon, que lidera a corrida estadual ao Senado, tentou pedir ao prefeito Eduardo Paes que considerasse apoiar Marcelo Freixo na disputa ao Palácio Guanabara.

Paes não deixou a conversa nem começar. Disse que tem candidato e que não pensa em abandonar Felipe Santa Cruz. Freixo, o nome do PSB, tem dificuldades para ampliar suas alianças para fora do campo de esquerda. A negativa de Paes é mais uma pedra no caminho do novo socialista.

Nesse momento, com a pré-candidatura de Freixo ainda posta, a única possibilidade de composição ainda possível entre Paes e o PSB está justamente na candidatura de Molon ao Senado.

Com o apoio de figuras importantes do meio cultural e político, o deputado tem a simpatia de Paes, poderia estar com o prefeito numa coligação, mas é justamente Freixo que atrapalha o flerte. Um apoio informal, no entanto, não está descartado, já que o prefeito não tem um nome forte na disputa ao Senado.