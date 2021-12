O desabafo de Alexandre de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convertido a inimigo número um do bolsonarismo por causa das decisões judiciais que tomou nas investigações contra os aloprados que espalham fake news em nome de Jair Bolsonaro nas redes, o ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado a interlocutores que está feliz com a chegada do Natal. Quando ouve que o ano está acabando, ele diz: “Graças a Deus!”